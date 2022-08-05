Игрок «Арсенала» влип в историю с подозрительной желтой карточкой

В декабрьском матче прошлого чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Лидс». Джака при счете 4:1 в пользу его команды получил желтую карточку за задержку времени в концовке второго тайма. Данный эпизод привлек внимание Федерации футбола Англии (FA), которая открыла расследование.

По информации источника, Национальное агентство по борьбе с преступностью нашло следы крупных ставок с помощью криптовалюты, большая часть из которых была сделана в Албании. Также проверяется информация о том, что крупную ставку на желтую карточку Джаки сделал отстраненный за манипуляцию результатом игры на пять лет шведский футболист албанского происхождения Албан Юсуфи.

Джака выступает за сборную Швейцарии. Его родной брат Таулянт Джака играет за национальную команду Албании.