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09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Арсенала» влип в историю с подозрительной желтой карточкой

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует подозрительный рост ставок с помощью криптовалюты на желтую карточку футболиста «Арсенала» Гранита Джаки в матче чемпионата Англии против Лидса, сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2022

В декабрьском матче прошлого чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Лидс». Джака при счете 4:1 в пользу его команды получил желтую карточку за задержку времени в концовке второго тайма. Данный эпизод привлек внимание Федерации футбола Англии (FA), которая открыла расследование.

По информации источника, Национальное агентство по борьбе с преступностью нашло следы крупных ставок с помощью криптовалюты, большая часть из которых была сделана в Албании. Также проверяется информация о том, что крупную ставку на желтую карточку Джаки сделал отстраненный за манипуляцию результатом игры на пять лет шведский футболист албанского происхождения Албан Юсуфи.

Джака выступает за сборную Швейцарии. Его родной брат Таулянт Джака играет за национальную команду Албании.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, кто может участвовать в сговоре, игроку не предъявлены какие-либо обвинения. Согласно данным источника, «Арсенал» и FA отказались от официальных комментариев.

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