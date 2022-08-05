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16:08 (мск), источник: ТАСС

«Челси» объявил о подписании контракта с футболистом Кукурельей

Соглашение рассчитано на шесть лет.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 5 августа. Испанский защитник Марк Кукурелья подписал контракт с английским футбольным клубом «Челси». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Кукурелья перешел в «Челси» из английского «Брайтона». Срок соглашения составил шесть лет, сумма контракта не разглашается.

«Я очень счастлив. Для меня это отличная возможность присоединиться к одному из лучших клубов мира, и я буду усердно работать, чтобы быть здесь счастливым и помогать команде», — сказал Кукурелья.

«Марк — элитный защитник, доказавший свою эффективность в чемпионате Англии, и он еще больше усилит нашу команду в новом сезоне. Мы продолжаем работать на поле и за его пределами, и мы рады, что Марк будет частью настоящего и будущего в “Челси”», — сказал владелец команды Тодд Бели.

Кукурелье 24 года, он является воспитанником «Эспаньола» и «Барселоны», также выступал за испанские «Эйбар» и «Хетафе», в «Брайтон» перешел в 2021 году. В составе сборной Испании он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В прошлом сезоне «Челси» занял третье место в чемпионате Англии. Предстоящий чемпионат команда начнет 6 августа гостевым матчем против «Эвертона».

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