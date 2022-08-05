«Я тинейджер». Кокорин ответил на претензию за общение с 15-летней девушкой

Девушка в своих соцсетях опубликовала серию фотографий, посвященных окончанию девятого класса школы. 31-летний футболист прокомментировал этот пост: «Сейчас бы на Комо, а не вот это всё».

Один из пользователей написал Кокорину: «Сейчас бы взрослому мужику с семьёй бомбить комменты школьницам, а не вот это всё». Александр в ответ на претензию отшутился: «Я тинейджер».

Напомним, в июле девушка опубликовала фотографию, на которой она вместе с Александром Кокориным катается на одном гидроцикле. Этот снимок вызвал резонанс в соцсетях.