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19:48 (мск), источник: Sports.Ru

Ванда Нара разводится с Икарди

Форвард «ПСЖ» разводится с женой. Речь идет про Мауро Икарди. На днях в сети появилось аудиосообщение, которое жена футболиста, Ванда Нара, отправила прислуге.

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Источник: Sports.Ru

«Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней. Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе», — сказал, предположительно, Ванда в сообщении.

Ведущая передачи Los Ángeles de la mañana, где прокрутили это сообщение, заявила о его подлинности.

Напомним, прошлой осенью пара уже собиралась расставаться на фоне информации об измене Икарди, но потом они помирились.

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