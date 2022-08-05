Ванда Нара разводится с Икарди

«Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней. Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе», — сказал, предположительно, Ванда в сообщении.