«Бавария» забила шесть мячей «Айнтрахту» в 1-м туре Бундеслиги

Счёт в матче на 5-й минуте открыл Йозуа Киммих. Спустя ещё пять Бенжамен Павар забил второй мяч «Баварии». Разгромным счёт сделал Садио Мане, откликнувшийся на передачу Сержа Гнабри на 29-й минуте. «Айнтрахт» пропустил ещё дважды в первом тайме: отличились Джамал Мусиала (Томас Мюллер) и Гнабри (Мюллер). На 64-й минуте форвард Рандаль Коло Муани отыграл один мяч, но на 83-й Мусиала вновь восстановил преимущество своей команды в пять мячей.