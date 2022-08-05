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5 августа, источник: Чемпионат.com

«Бавария» забила шесть мячей «Айнтрахту» в 1-м туре Бундеслиги

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте проходил матч-открытие нового сезона-2022/2023 в Бундеслиге. Местный «Айнтрахт» встречался с действующим чемпионом — мюнхенской «Баварией». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Бавария
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Источник: Reuters

Счёт в матче на 5-й минуте открыл Йозуа Киммих. Спустя ещё пять Бенжамен Павар забил второй мяч «Баварии». Разгромным счёт сделал Садио Мане, откликнувшийся на передачу Сержа Гнабри на 29-й минуте. «Айнтрахт» пропустил ещё дважды в первом тайме: отличились Джамал Мусиала (Томас Мюллер) и Гнабри (Мюллер). На 64-й минуте форвард Рандаль Коло Муани отыграл один мяч, но на 83-й Мусиала вновь восстановил преимущество своей команды в пять мячей.

Отметим, что «Айнтрахт» пропускает пять мячей за тайм в стартовом матче Бундеслиги второй сезон подряд. 10 августа немецкая команда, как обладатель Лиги Европы, сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с мадридским «Реалом». Ближайший матч «Баварии» пройдёт с «Вольфсбургом» 14 августа.

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