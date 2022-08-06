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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» обыграл «Аяччо» в матче с двумя удалениями, включая вратаря

5 августа на стадионе «Групама» в Лионе стартовал новый сезон французской Лиги 1.

Лион
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Источник: AFP 2022

Местный «Лион» принимал «Аяччо». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Тете с передачи Ляказетта. Через 10 минут Ляказетт реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. Отметим, что для французского форварда это первые результативные действия за «Лион» после пятилетнего пребывания в «Арсенале».

На 27-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил вратарь «Лиона» Антони Лопеш, и Петер Бош был вынужден снимать с игры Уссема Ауара для того, чтобы выпустить на поле резервного голкипера Реми Риу. Однако он не сумел отразить удар Тома Мангани с 11-метровой отметки.

В концовке первого тайма составы уравнялись: судья удалил форварда Ромена Амуму за вторую жёлтую.

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Лион
2:1
Первый тайм: 2:1
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