«Лион» обыграл «Аяччо» в матче с двумя удалениями, включая вратаря

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Тете с передачи Ляказетта. Через 10 минут Ляказетт реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. Отметим, что для французского форварда это первые результативные действия за «Лион» после пятилетнего пребывания в «Арсенале».

На 27-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил вратарь «Лиона» Антони Лопеш, и Петер Бош был вынужден снимать с игры Уссема Ауара для того, чтобы выпустить на поле резервного голкипера Реми Риу. Однако он не сумел отразить удар Тома Мангани с 11-метровой отметки.