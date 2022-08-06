Жуткие проблемы великого клуба: купили звезд, а те могут не сыграть. О чем думали боссы «Барсы»?

«Барселона» — главный ньюсмейкер летнего трансферного окна. Всего год назад каталонцы были в безвыходном положении — ситуация с финансами была в таком катастрофическом состоянии, что пришлось отпускать свободным агентом самого Месси. А для регистрации футболистов на новый сезон ветеранам клуба пришлось пойти на существенное сокращение зарплаты.

Тот гротеск слабо коррелирует с нынешним положением вещей — «Барселона» уже потратила 153 млн евро на новичков, и не собирается останавливаться. Но у всего есть свои последствия. Как пишет испанское издание ARA, «Барселона» из-за раздутой зарплатной ведомости по-прежнему не может зарегистрировать своих новичков — в частности, Роберта Левандовски, Рафинью и Жюля Кунде — для участия в новом сезоне Ла Лиги.

Дело в том, что лига устанавливает потолок зарплат для каждого клуба, исходя из его доходов в за предыдущий год. Так вот, потолок для «Барсы» на новый сезон — 400 млн евро, в то время как нынешний зарплатный фонд клуба — 560 млн. То есть, чтобы зарегистрировать новичков, «Барсе» нужно сократить зарплатную ведомость на 160 млн евро в год. Сумма кажется страшной, но нужно учитывать, что здесь считается сумма до выплаты налогов (50% уходят в испанскую казну). То есть зарплаты игроков «Барселоны» нужно умножать на два: если Депай с чистой зарплатой 5 млн евро в год покинет клуб, «Барса» сократит зарплатный фонд на 10 млн евро.

Разумеется, лучший вариант для того, чтобы вписаться в зарплатный потолок — сократить зарплаты и освободиться от лишних футболистов. И с обоими пунктами у «Барселоны» проблемы.

Пока что каталонцы заработали 23 млн на продаже футболистов. 20 из них — за Филиппе Коутиньо, ушедшего в «Астон Виллу». Франсишку Тринкау за 3 млн евро ушел в аренду на сезон в «Спортинг», Лангле — в бесплатную аренду в «Тоттенхэм». Остальные покидают команду исключительно свободными агентами. На таких условиях (в некоторых случаях в договор включен пункт о проценте с возможной перепродажи) команду покинули Рей Манай, Мусса Ваг, Рики Пуч и Оскар Мингеса. Скоро должно быть объявлено об уходе вратаря Нето в «Борнмут». Правда, никто из этих футболистов не получал в клубе большую зарплату.

Другое дело — Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт и Самюэль Юмтити. Никто из них не спешит покидать «Барсу», так как больше нигде им не предложат такие же условия контракта. К примеру, Брейтуэйт отказывается уходить, пока ему не выплатят зарплату в полном объеме за два оставшихся года по контракту. По слухам, «Барселона» пригрозила отказникам, что не включит их в заявку на сезон и лишит номеров в команде. Ситуации разные — с Депаем ведут переговоры о досрочном расторжении контракта, Миралем Пьянич пошел на 60-процентное сокращение зарплаты и теперь, скорее всего, останется в «Барсе» еще на сезон.

Но главная надежда на заработок для каталонцев — продажа Френки Де Йонга. Голландца готовы приобрести «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сам он не хочет уходить. Интересно, что в случае продажи Де Йонга «Барселона» собирается вложить эти средства в приобретение у «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Непонятно, как при таких раскладах клуб собирается уложиться в зарплатный потолок.

Также «Барса» старается сокращать зарплаты футболистов, которые могут остаться в команде. Например, на того же Де Йонга давят, чтобы он сократил свою зарплату с 12 до 7 млн евро в год. Мол, только при таких условиях он может остаться. Ситуация некрасивая, так как «Барселона» на данный момент должна Френки 20 млн евро — он пошел навстречу клубу во время пандемии.

Похожая история с Жераром Пике. После приобретений Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена 35-летний ветеран не рассматривается Хави как игрок основы. При этом в новом сезоне клуб должен выплатить футболисту 52 млн евро — зарплату до вычета налогов плюс 70% зарплаты за прошлый сезон, которую Пике согласился отложить, чтобы «Барса» смогла зарегистрировать Депая и Гарсию летом 2021. Sport.es пишет, что руководство сине-гранатовых будет просить Пике и Бускетса пойти на очередное сокращение зарплат.

Еще один способ решить проблему — искусственно повысить разрешаемый потолок зарплат. Сделать это президент клуба Жоан Лапорта хочет за счет продажи части акций клуба и прав на телетрансляции, что повысит доходы клуба за отчетный период. Это в «Барсе» называют «экономическими рычагами».

Три из них «Барселона» уже активировала за счет продажи 25% франшизы «Barca Studios» (занимающейся производством и распространением медиаконтента клуба) за 100 млн евро, а также продажи 25% прав на телетрансляции на ближайшие 25 лет компании Sixth Street за 582 млн евро. Также планируется продать еще 25% «Barca Studios». Могут быть проданы и 50% прав на BLM, принадлежащей клубу компании, отвечающей за продажу футболок и сувениров с символикой «Барселоны». На данный момент активированы три из четырех предполагаемых экономических рычагов, которые должны принести клубу порядка 887 млн евро единовременно.

Это рискованные сделки, которые могут больно ударить по доходам клуба в долгосрочной перспективе. К тому же часть от вырученных средств должна пойти на погашение долгов клуба, которые составляют порядка 1,3 млрд евро — тяжелое наследство предыдущего президента Хосепа Бартомеу. Но Жоан Лапорта идет ва-банк.

«Это было решение, которое, честно говоря, я не хотел принимать, но я не игрок, я иду на просчитанный риск, — говорит президент. — Надеюсь, наше понимание ФФП такое же, как у руководства Ла Лиги, и мы сможем зарегистрировать новичков. Если не получится, то будем искать другое решение».