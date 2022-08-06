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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:47 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Уфе» полагается 16 млн рублей за трансфер Зинченко в «Арсенал», но получить их будет сложно

25-летний украинец Александр Зинченко — самый успешный футболист постсоветского пространства последнего десятилетия.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Полузащитник провел пять сезонов в «Манчестер Сити», а нынешним летом перебрался в лондонский «Арсенал» за 35 млн евро.

С особой радостью эту новость встретили в «Уфе», где Зинченко играл с февраля 2015 г. по июнь 2016 г. По правилу солидарных выплат ФИФА башкирский клуб получит от трансфера около 262 500 евро (больше 16 млн руб. по курсу ЦБ РФ на 4 августа 2022 г.). Для «Уфы», которая активно ищет спонсоров после вылета из РПЛ, такая сумма — серьезный вклад в бюджет: в одном из недавних интервью президент клуба Шамиль Газизов оценил его в 150 млн руб.

Плата за воспитание

В современном футболе существует два вида поощрений за воспитание футболиста: компенсация за подготовку и солидарная выплата.

Компенсация за подготовку выплачивается клубом при заключении первого профессионального контракта с игроком до 23 лет. Деньги идут школам и/или командам, в которых футболист был зарегистрирован с 12 лет.

Система солидарных выплат, принятая в 2001 г., включается каждый раз, когда взрослый футболист с действующим контрактом меняет клуб. На поощрение школ и команд, где игрок числился с 12 до 23 лет, полагается выделить 5% от суммы трансфера. 0,25% суммы перечисляется за каждый год подготовки игрока в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% — за год в возрасте с 16 до 23 лет.

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По регламенту ФИФА подписавший футболиста клуб обязан отправить деньги по системе солидарных выплат в срок не позднее 30 дней с момента регистрации игрока либо не позднее 30 дней с момента выплаты очередного периодического платежа, если трансферная выплата растянута во времени.

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Чтобы определить адресата выплат, используются данные из паспорта футболиста, который ведется для каждого игрока с 12 лет. Если перечисление денег не происходит в срок, школа может пожаловаться в ФИФА, и тогда дисциплинарный комитет организации вправе вынести санкции — например, запретить команде регистрировать новых футболистов.

При этом команда-покупатель не обязана отслеживать конкретных получателей солидарных платежей. К примеру, в Англии клуб просто перечисляет положенную сумму в федерацию — она и осуществляет расчеты. Заявки на получение солидарных выплат должны подавать учебные заведения или команды, в которых воспитывался футболист. По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, партнера юридической компании Sila International Lawyers, такой алгоритм приводит к проблеме учета солидарных выплат.

«Школа может просто не узнать про трансфер своего воспитанника либо не заявить требование вовремя — в течение двух лет после трансфера, — объясняет Прокопец в разговоре с “Ведомости. Спортом”. — В Европе есть целые агентства, которые отслеживают трансферы игроков, обращаются в школы с предложением помочь получить/взыскать солидарные выплаты и работают за процент от этих выплат».

Источник: РИА "Новости"

Уже к концу 2022 г. ситуация должна измениться. ФИФА завершает работу над созданием единой информационной системы Clearing House, цель которой — автоматизировать распределение компенсаций и солидарных выплат за подготовку игроков между клубами. Расчет сумм возьмет на себя ФИФА. В организации полагают, что централизация процесса увеличит общий объем распределяемых средств в четыре раза — через Clearing House будет проходить более 14 000 операций на сумму около $400 млн.

В России подобный институт работает с 2021 г. — в рамках проекта «Цифровая платформа», инициированного Российским футбольным союзом (РФС), действует сервис управления переходами игроков.

На этом портале фиксируются трансферы как внутри страны, так и международные переходы. В базе содержатся сведения о сроках контрактов, финансовых и иных условиях. Все данные клубы заносят в систему самостоятельно, за РФС остается контрольно-мониторинговая функция.

«Работы над развитием системы продолжаются, — ответили на запрос “Ведомости. Спорта” в РФС. — Процесс требует ряд нормативных документов, изменений на законодательном уровне, поэтому пока ответственность за осуществление выплат несут клубы. Когда законодательная база будет подготовлена, то процесс станет более централизован и распределение денег будет производиться напрямую через РФС».

В будущем данные, касающиеся международных переходов, планируют передавать из «Цифровой платформы» в FIFA Clearing House. «С нашей стороны мы сделали все подготовительные действия и сейчас в тестовом режиме ведем успешное взаимодействие [с ФИФА]», — добавили в РФС.

Источник: AP 2022

Деньги за пометку в паспорте

До создания «Цифровой платформы» расчеты по системе солидарности (как внутренние, так и международные) были исключительно зоной ответственности школ и клубов — они самостоятельно должны были формулировать запросы и добиваться выплат, но РФС помогал разобраться в спорных ситуациях. Например, при трансфере полузащитника Александра Головина за 30 млн евро из ЦСКА в «Монако» в 2018 г. возникло сразу несколько сложностей.

Во-первых, в 2012—2013 гг. Головин был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», но к 2020 г., когда из-за проволочек с документами дело дошло до выплат, клуб прекратил свое существование. Во-вторых, в паспорт игрока не было внесено училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком, которое родители футболиста считали важнейшим местом подготовки их сына. В-третьих, у школ не было валютных счетов.

В итоге РФС стал посредником при распределении солидарных выплат. «Монако» перечислил федерации 5% (1,5 млн евро) от трансфера: чуть более 1 млн евро досталось ЦСКА, за который футболист выступал с 2012 г., 467 000 евро получили школы. В том числе 303 000 евро перечислили ДЮСШ г. Осинники, 5300 — ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого.

Источник: Reuters

Деньги, полагающиеся ФК «Металлург-Кузбасс» (150 000 евро), РФС решил перевести Калтану — родному городу Головина. Осенью 2020 г. на эти средства там реконструировали стадион «Энергетик», где полузащитник сборной России начинал играть в футбол.

В то же время УОР Ленинска-Кузнецкого остался без начислений, несмотря на все просьбы родителей, — РФС сослался на регламент ФИФА, по которому солидарная выплата может поступить только в школы, указанные в паспорте игрока. Если запись есть, не имеет значения, играл футболист за клуб или школу: солидарная выплата приходит в любом случае.

Пример тому — история «Анжи» и Александра Кокорина. В июле 2013 г. 22-летний нападающий перешел в махачкалинский клуб из московского «Динамо», провел в команде чуть больше месяца без официальных матчей, а в августе того же года вернулся в «Динамо». В январе 2021 г. форвард перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 млн евро (данные Transfermarkt), и «Анжи» подал заявку на солидарную выплату.

Махачкалинцы должны были получить 1800 евро, но в июле 2021 г. выяснилось, что выплата не поступила из-за проблем на стороне «Анжи». «У нас какие-то сложности с банковским счетом, — объяснял тогда генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов в беседе с ТАСС. — Общаемся с “Фиорентиной” по поводу корректного перечисления. Что касается сроков, вопрос уже решен».

Источник: РИА "Новости"

Поступили ли деньги на данный момент — неизвестно. На запрос «Ведомости. Спорта» в «Анжи» не ответили. В июне 2022 г. клуб лишился профессионального статуса.

После введения санкций из-за ситуации на Украине получение солидарных выплат от зарубежных клубов заметно осложнилось, отмечает Прокопец. «В связи с существующими ограничениями осуществлять солидарные выплаты не всегда возможно, — говорит он. — Но это скорее связано не с баном ФИФА, а с банковскими санкциями. Поэтому остается лишь ждать снятия или, по крайней мере, смягчения существующих препятствий либо искать варианты через посредников».

В «Уфе» понимают, что получить деньги за Зинченко будет непросто, но в конечном успехе не сомневаются. «Сумма очень хорошая для “Уфы”, деньги пригодятся клубу», — заявил Газизов в интервью «Матч ТВ».

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