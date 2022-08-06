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21:02 (мск), источник: Sport24

«Тоттенхэм» стартовал с разгромной победы в новом сезоне АПЛ

В Лондоне состоялся матч 1-го тура нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «шпор» голы забивали Райан Сессеньон, Эрик Дайер, Мохаммед Салису и Деян Кулушевски. За гостей отличился Джеймс Уорд-Проуз.

В других матчах игрового дня «Борнмут» дома оказался сильнее «Астон Виллы» (2:0), «Вулверхэмпптон» на выезде уступил «Лидсу» (1:2), а «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Ноттингем Форест».

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