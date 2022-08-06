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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» начал новый сезон АПЛ с победы в игре с «Эвертоном»

Сегодня, 6 августа, в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» (Ливерпуль) принимал на своём поле «Челси» (Лондон).

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.

Единственный мяч в этой встрече был забит подопечными Томаса Тухеля с пенальти. Одиннадцатиметровый, назначенный за нарушение полузащитника «ирисок» Абдулайе Дукуре на футболисте «Челси» Бене Чилуэлле, в компенсированное к первому тайму время реализовал Жоржиньо.

В составе «Челси» дебютировали новички Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья, у «Эвертона» — Виталий Миколенко и Джеймс Тарковски. Лондонцы провели с мячом 63% времени, ливерпульцы — 37%.

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