«Челси» начал новый сезон АПЛ с победы в игре с «Эвертоном»

Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.

Единственный мяч в этой встрече был забит подопечными Томаса Тухеля с пенальти. Одиннадцатиметровый, назначенный за нарушение полузащитника «ирисок» Абдулайе Дукуре на футболисте «Челси» Бене Чилуэлле, в компенсированное к первому тайму время реализовал Жоржиньо.