«ПСЖ» начал чемпионат с разгромной победы над «Клермоном»

В начале встречи «ПСЖ» почти сразу вышел вперёд — на девятой минуте отличился бразильский нападающий Неймар. На 26-й минуте гости укрепили преимущество точным ударом Ашрафа Хакими, а на 38-й усилиями Маркиньоса довели счёт первого тайма до разгромного — 3:0. Во втором тайме, под занавес встречи, дублем отметился Лионель Месси: аргентинец забил на 80-й и 86-й минутах игры, установив итоговый счёт — 5:0.