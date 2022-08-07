«Ливерпуль» оступился на старте, защитник «Байера» сыграл в свитере Лунева, Месси сотворил волшебство

Англия: «Тоттенхэм» разбушевался, Лэмпард проиграл «Челси»

Футбол Англия 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 14:30 Фулхэм 2 Ливерпуль 2

Чемпионская гонка, которую ежегодно устраивают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», стартовала с сенсационно напряженного матча красных против выходца из чемпионшипа. Гостям, которые впервые с 1994 года начали игру с шестью футболистами старше 30 лет, пришлось постоянно отыгрываться.

Это удавалось благодаря новичку «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу, который с ходу стал отрабатывать свою покупку. Появившись на поле по ходу второго тайма, уругваец сначала забил сам, а потом ассистировал Салаху, который стал первым футболистом, отличившимся в стартовом туре шесть сезонов подряд. Такую бы эффективность испортившему несколько моментов Диасу!

У «Фулхэма» же солировал герой прошлого сезона Митрович. На счету серба два мяча, причем пенальти он заработал сам, заставив сфолить ван Дейка. Это, кстати, совсем не рядовой случай. Дело в том, что в АПЛ 11-метровые в ворота «Ливерпуля» не назначались на протяжении 51 матча, а голландец не нарушал правила в собственной штрафной с осени 2018 года. В общем, «дачники» заслужили ничью, однако у Юргена Клоппа были основания сетовать на потерю очков, так как в концовке удар Хендерсона пришелся в перекладину. Тренер «Ливерпуля», впрочем, не стал выдавать желаемое за действительное, и заявил, что большего команда не заслуживала.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 17:00 Тоттенхэм Хотспур 4 Саутгемптон 1

В этом сезоне все чуть ли не гарантируют «Тоттенхэму» место в топ-4 и команда Антонио Конте в первом туре оправдала ожидания. Да, пропустила первой, но потом за десять минут забила дважды. Впечатлило, как Кулушевски вырезал диагональ на сравнявшего счет Сессеньона. Это уже девятый результативный пас шведа после зимнего трансфера из «Ювентуса», и на этом временном отрезке он — лучший ассистент АПЛ.

Да и Дайер классно подстроился под кросс Сон Хын Мина. А в итоге для крупной победы даже не потребовалось результативных действий Кейна. Впрочем, он свое еще наберет. Героев же в составе «Тоттенхэма» хватает. В 2022 году в английском чемпионате больше пятнадцати баллов за голы и передачи заработали только четыре игрока, и трое — Кейн, Сон Хын Мин (по 21) и добивший «Саутгемптон» Кулушевски (15) — представляют «шпор».

Футбол Англия 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 19:30 Эвертон 0 Челси 1

Если Стивен Джеррард классно прокачал «Астон Виллу», то работа Фрэнка Лэмпарда с «Эвертоном» пока не произвела сильного впечатления. Тем не менее, героическая весенняя операция по спасению «ирисок» от вылета получилась эмоциональной, и фанаты благодарны тренеру. В первом туре Лэмпарду посвятили несколько персональных баннеров, сделав своеобразный аванс, потому что в первом полноценном сезоне на «Гудисон Парк» от него ждут большего.

Правда, отнять очки у бывшего клуба тренеру не удалось, но в целом «Эвертон» смотрелся достойно. Хотя мог проиграть и с большим отставанием, однако Миколенко заблокировал удар Стерлинга, которому ассистировал качественно вышедший на замену новобранец «Челси» Кукурелья. А решил все пенальти Жоржиньо, который забил за синих с точки 18-й гол в АПЛ. Полузащитник обошел Эдена Азара, однако до рекордсмена Лэмпарда с его 41 точным ударом далеко.

Германия: команду Шварца разбили в дерби

Футбол Германия 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 16:30 Унион Б 3 Герта 1

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц начал карьеру в «Герте» с безумных 4:4 в Кубке Германии с последующим вылетом по итогам серии пенальти от представителя второй бундеслиги. Это было обидно, но не так унизительно, как проигранное без шансов берлинское дерби. Впрочем, тут все логично. Это раздираемая противоречиями в руководстве «Старая дама» пытается выйти из кризиса, тогда как в «Унионе» все стабильно, и он обыграл принципиального соперника четвертый раз подряд.

У хозяев во втором официальном матче подряд отличился купленный в «Янг Бойз» Сьебатшу, тогда как «Герте» новички пока помогают слабо. Экс-защитник «Рубина» Уремович в начале второго тайма откровенно проспал рывок заработавшего два результативных балла Беккера. Что касается покинувшего ЦСКА Эджуке, то его Шварц выпустил на поле на 56-й минуте уже при счете 0:3.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 19:30 Боруссия Д 1 Байер 0

«Боруссия» стала первой командой бундеслиги, которой удалось начать с победы восьмой чемпионат подряд. При этом у дортмундцев есть дефицит атакующих игроков, и клуб ищет как минимум временную замену Аллеру, который проходит курс лечения после обнаружения злокачественной опухоли. А на старте «шмели» потеряли из-за травмы другого новичка — Адейеми.

«Байер» же подвела реализация. После перерыва два гола леверкузенцев были отменены из-за офсайда, а Шик не использовал убойный момент после блестящей передачи вышедшего на замену Азмуна. Вдобавок ко всем неприятностям в компенсированное время после вмешательства ВАР красную карточку получил сыгравший руками за пределами штрафной Градецки. В следующем туре ждем в воротах Лунева, а в субботу лимит замен был исчерпан, поэтому свитер российского вратаря примерил защитник Тапсоба.

Франция: Месси и Неймар снова зажигают

Футбол Франция 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 18:00 Страсбур 1 Монако 2

Во Франции оригинальная система дисквалификаций. Там сохраняются желтые карточки с прошлого сезона, поэтому стартовый тур нового чемпионата пропустили как Александр Головин, так и Фолланд. Вдобавок ко всему отсутствовали подхвативший коронавирус Кайю Энрике и Минамино, у которого мышечная усталость.

Однако потери не помешали «Монако» начать сезон с победы, и свой шанс использовали те, кому это требовалось больше всего. Для Диатта, который пропустил половину прошлого сезона из-за травмы, это первый гол с ноября. Ему должна помочь яркая игра под началом Филиппа Клемана еще в «Брюгге», а Диоп провел второй подряд качественный матч. Сидевший весной на лавке француз подумывал об уходе, проиграв конкуренцию Головину, но сейчас он переламывает ситуацию.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 1, 6.08.2022, 22:00 Клермон Фут 0 ПСЖ 5

Перед стартом «ПСЖ» столкнулся с неожиданной проблемой, так как французская федерация футбола не одобрила контракт Кристофа Гальтье. Дело в том, что тренер не прошел обучение, подтверждающее лицензию УЕФА Pro. Данная процедура проходит раз в три года, и теперь Гальтье нужно известить о готовности пройти обучение, а все формальности удастся уладить только к паузе на матчи сборных.

На игре парижан это, впрочем, никак не сказалось. Как и отсутствие травмированного Мбаппе, а Месси и Неймар зажигали, как и в Суперкубке Франции. Лео задал ритм, элегантно переправив мяч под удар бразильцу, после чего в первом тайме Неймар еще и ассистировал Хакими и Маркиньюсу.

Бразилец в итоге наиграл на ассистентский хет-трик, выкатив мяч под удар Месси. После чего на какое-то время ушедший в тень Лео поймал кураж и после длинного паса Паредеса повторил недавний трюк полузащитника «Локомотива» Марадишвили с ударом через себя после подработки мяча грудью. В общем, герои у Парижа прежние, а Гальтье удивил, выбрав один и тот же состав во втором матче подряд. Подобного не случалось ни разу за полтора года работы в Париже Маурисио Почеттино.

Статистика дня

2-м после Алана Ширера футболистом, который забивал за «Ньюкасл» в стартовых турах трех чемпионатов подряд, стал нападающий Уилсон.

9 голландцев вышли в стартовом составе «Аякса», чего не случалось шесть лет. Это максимальный показатель в играх Эредивизи в XXI веке.

37 лет и 22 дня турецкому форварду Бураку Йылмазу, который забил в ворота «Аякса» самый возрастной гол за всю историю «Фортуны» из Ситтарда.

43 очка в первых 20 матчах в лиге 1 на посту главного тренера «Монако» набрал Филипп Клеман. Лучше бельгийца этот отрезок прошли только Жерар Банид (45) и Клод Пюэль (44).