«Аталанта» проиграла «Валенсии» в товарищеском матче. Миранчук вышел на замену
В Испании состоялся товарищеский матч, в котором «Валенсия» на своем поле обыграла «Аталанту» со счетом 2:1.
Аталанта
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В Испании состоялся товарищеский матч, в котором «Валенсия» на своем поле обыграла «Аталанту» со счетом 2:1.
В составе испанской команды дубль оформил Уго Дуро. За бергамасков отличился Сантана де Мораес.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле лишь на 80-й минуте, не отметившись результативными действиями.