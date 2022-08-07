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11:13 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» проиграла «Валенсии» в товарищеском матче. Миранчук вышел на замену

В Испании состоялся товарищеский матч, в котором «Валенсия» на своем поле обыграла «Аталанту» со счетом 2:1.

Аталанта
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Источник: Reuters

В составе испанской команды дубль оформил Уго Дуро. За бергамасков отличился Сантана де Мораес.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле лишь на 80-й минуте, не отметившись результативными действиями.

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