Тухель сообщил об уходе одного из лидеров «Челси» из клуба

В субботу «Челси» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче первого тура чемпионата Англии, Алонсо не попал в заявку на матч.

«Маркос Алонсо попросил об уходе из клуба, мы приняли его решение. Ему не было смысла играть сегодня», — приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Mundo Deportivo.

Согласно данным издания, игрок уже попрощался с товарищами по команде, а «Челси» и «Барселоне» осталось урегулировать финансовые аспекты сделки. Контракт 31-летнего защитника с «синими» рассчитан до конца следующего сезона, в связи с чем каталонцам удалось сбить цену трансфера до 8 миллионов евро.