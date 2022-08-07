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13:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тухель сообщил об уходе одного из лидеров «Челси» из клуба

Испанский защитник Маркос Алонсо перейдет из английского футбольного клуба «Челси» в испанскую «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Челси
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Источник: AP 2022

В субботу «Челси» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче первого тура чемпионата Англии, Алонсо не попал в заявку на матч.

«Маркос Алонсо попросил об уходе из клуба, мы приняли его решение. Ему не было смысла играть сегодня», — приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Mundo Deportivo.

Согласно данным издания, игрок уже попрощался с товарищами по команде, а «Челси» и «Барселоне» осталось урегулировать финансовые аспекты сделки. Контракт 31-летнего защитника с «синими» рассчитан до конца следующего сезона, в связи с чем каталонцам удалось сбить цену трансфера до 8 миллионов евро.

Алонсо является воспитанником мадридского «Реала», также он представлял английские «Болтон», «Сандерленд» и итальянскую «Фиорентину». В составе лондонского клуба, который он представляет с 2016 года, Алонсо стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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