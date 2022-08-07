Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско перейдет в «Севилью»

Контракт с игроком будет рассчитан на два года. Полузащитник прибыл в Севилью, где в понедельник пройдет медицинское обследование.

Иско 30 лет, с 2013 по 2022 год он выступал за «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза — чемпионат Испании. Также испанец трижды становился обладателем Суперкубка и один раз — Кубка Испании. В составе мадридской команды он провел 352 матча, в которых забил 53 гола и отдал 56 голевых передач. Ранее Иско выступал за «Валенсию» (сезон-2010/11) и «Малагу» (2011−2013).