Фото: лицо Роналду, оставшегося в запасе на матч с «Брайтоном»

37-летний португалец не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на поле в начале второй половины встречи.

На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль.



Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что пока Роналду находится в плохих физических кондициях, чтобы выходить в стартовом составе команды.