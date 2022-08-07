Фото: лицо Роналду, оставшегося в запасе на матч с «Брайтоном»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не скрывал негодования в первом тайме матча 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не скрывал негодования в первом тайме матча 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион».
37-летний португалец не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на поле в начале второй половины встречи.
Для «Манчестер Юнайтед» первый тайм сложился неудачно. Хозяева пропустили два мяча.
На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль.
Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что пока Роналду находится в плохих физических кондициях, чтобы выходить в стартовом составе команды.