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18:18 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Брайтону» в первом туре чемпионата Англии

ТАСС, 7 августа. «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 проиграл «Брайтону» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В составе «Брайтона» оба мяча забил Паскаль Гросс (30-я и 39-я минуты). На 68-й минуте футболист «Брайтона» Алексис Макалистер отправил мяч в собственные ворота.

«Манчестер Юнайтед» провел первый официальный матч под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага, который после предыдущего сезона сменил Ральфа Рангника. Тен Хаг ранее возглавлял амстердамский «Аякс». Манкунианцы по итогам прошлого чемпионата заняли шестое место.

Первые официальные матчи за «Манчестер Юнайтед» провели защитник Лисандро Мартинес, перешедший из «Аякса», и полузащитник Кристиан Эриксен, выступавший за «Брентфорд». Португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и вышел на замену на 53-й минуте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 13 августа на выезде сыграет с «Брентфордом». «Брайтон» в этот же день примет «Ньюкасл».

В другом матче дня «Лестер» дома сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 2:2.

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