«Челси» продаст Вернера «Лейпцигу» за 30−35 млн евро плюс бонусы

Лондонский клуб продаст 26-летнего форварда примерно за 30−35 млн евро плюс бонусы. Сейчас «Лейпциг» обсуждает с игроком длительность его контракта. Все остальные детали трансфера практически согласованы.

Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.