Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Оренбург
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Мх
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Шальке-04
21
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Динамо
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Кубань
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Алания
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
15:00
Торпедо
Химки
13
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
16:00
Лестер
Брентфорд
22
16:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
12
6.08
Эвертон
Челси
01
6.08
Борнмут
Астон Вилла
20
6.08
Лидс
Вулверхэмптон
21
6.08
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
20
6.08
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
41
6.08
Фулхэм
Ливерпуль
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:22 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» продаст Вернера «Лейпцигу» за 30−35 млн евро плюс бонусы

Стали известны финансовые детали перехода Тимо Вернера из «Челси» в «РБ Лейпциг».

ЧелсиЛейпцигЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Лондонский клуб продаст 26-летнего форварда примерно за 30−35 млн евро плюс бонусы. Сейчас «Лейпциг» обсуждает с игроком длительность его контракта. Все остальные детали трансфера практически согласованы.

Форвард выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь