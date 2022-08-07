Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 7 августа. Действующий чемпион Англии по футболу «Манчестер Сити» со счетом 2:0 на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче первого тура премьер-лиги.
ТАСС, 7 августа. Действующий чемпион Англии по футболу «Манчестер Сити» со счетом 2:0 на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче первого тура премьер-лиги.
Встреча прошла в воскресенье. Оба мяча забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 36-й (с пенальти) и 65-й минутах.
Холанд забил первые голы за «Манчестер Сити» в официальных матчах. Он стал вторым игроком в истории клуба, который оформил дубль в дебютном матче в премьер-лиге. Ранее это удавалось только Серхио Агуэро в 2011 году. На 78-й минуте норвежский нападающий был заменен.
10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе Холанда. 13 июня «Манчестер Сити» подписал контракт с нападающим до 2027 года. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила €60 млн.
В следующем туре «Манчестер Сити» 13 августа примет «Борнмут». «Вест Хэм» днем позже на выезде сыграет с «Ноттингем Форест».