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20:47 (мск), источник: ТАСС

Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 7 августа. Действующий чемпион Англии по футболу «Манчестер Сити» со счетом 2:0 на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче первого тура премьер-лиги.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье. Оба мяча забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 36-й (с пенальти) и 65-й минутах.

Холанд забил первые голы за «Манчестер Сити» в официальных матчах. Он стал вторым игроком в истории клуба, который оформил дубль в дебютном матче в премьер-лиге. Ранее это удавалось только Серхио Агуэро в 2011 году. На 78-й минуте норвежский нападающий был заменен.

10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе Холанда. 13 июня «Манчестер Сити» подписал контракт с нападающим до 2027 года. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила €60 млн.

В следующем туре «Манчестер Сити» 13 августа примет «Борнмут». «Вест Хэм» днем позже на выезде сыграет с «Ноттингем Форест».

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