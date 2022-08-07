Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом» в матче чемпионата Англии

Встреча прошла в воскресенье. Оба мяча забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 36-й (с пенальти) и 65-й минутах.

Холанд забил первые голы за «Манчестер Сити» в официальных матчах. Он стал вторым игроком в истории клуба, который оформил дубль в дебютном матче в премьер-лиге. Ранее это удавалось только Серхио Агуэро в 2011 году. На 78-й минуте норвежский нападающий был заменен.

10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе Холанда. 13 июня «Манчестер Сити» подписал контракт с нападающим до 2027 года. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила €60 млн.