Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус»
В Турине состоялся товарищеский матч, в котором «Ювентус» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико» со счетом 0:4.
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В Турине состоялся товарищеский матч, в котором «Ювентус» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико» со счетом 0:4.
В составе мадридского клуба хет-трик в ворота своей бывшей команды оформил Альваро Мората. Также мог отличиться Жоау Фелиш, но он не реализовал пенальти на 40-й минуте. Под занавес встречи 4-й мяч забил Матеус Кунья.
«Атлетико» 15 августа стартует в Ла Лиге матчем против «Хетафе», а «Юве» в этот же день начнет новый сезон Серии А в игре с «Сассуоло».