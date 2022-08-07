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21:22 (мск), источник: Sport24

Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус»

В Турине состоялся товарищеский матч, в котором «Ювентус» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико» со счетом 0:4.

Атлетико
ЮвентусТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2022

В составе мадридского клуба хет-трик в ворота своей бывшей команды оформил Альваро Мората. Также мог отличиться Жоау Фелиш, но он не реализовал пенальти на 40-й минуте. Под занавес встречи 4-й мяч забил Матеус Кунья.

«Атлетико» 15 августа стартует в Ла Лиге матчем против «Хетафе», а «Юве» в этот же день начнет новый сезон Серии А в игре с «Сассуоло».

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