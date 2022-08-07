Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус»

В составе мадридского клуба хет-трик в ворота своей бывшей команды оформил Альваро Мората. Также мог отличиться Жоау Фелиш, но он не реализовал пенальти на 40-й минуте. Под занавес встречи 4-й мяч забил Матеус Кунья.