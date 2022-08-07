«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым в составе уступил «Аланьяспору»

На 19-й минуте Уилсон Эдуарду открыл счёт и вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Эфкан Бекироглу удвоил преимущество «Аланьяспора». В начале второго тайма Фабио Боррини сократил отставание в счёте. Но на 70-й минуте Эдуарду оформил дубль. На 72-й минуте Давиде Бираски сократил отставание хозяев до минимума, но уже в компенсированное время Эренджан Ярдымджи поставил точку.