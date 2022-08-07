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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
22:07 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски впервые забил за «Барселону» — в матче с «Пумас» за Кубок Гампера. Также у него 2 ассиста

Нападающий Роберт Левандовски впервые отметился голом в составе «Барселоны».

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Источник: Sports.Ru

На 3-й минуте матча за Кубок Жоана Гампера с «Пумас» поляк, получив пас от хавбека Педри, пробежал мимо голкипера и отправил мяч в ворота.

Спустя две минуты уже сам Левандовски ассистировал испанцу, сделавшему счет 2:0. На 19-й минуте Роберт снова сделал голевой пас на Педри.

Роберт присоединился к «Барселоне» в результате трансфера из «Баварии».

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