«Барса» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году
Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
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Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
Каталонский клуб ведет переговоры с окружением 35-летнего аргентинца о его возвращении в 2023 году, сообщает глава спортивного отдела Catalunya Ràdio Хави Кампос. Отмечается, что на сегодняшний день существует много возможностей для того, чтобы это произошло.
Напомним, Месси выступал за «Барселону» в 2003—2021 годах. Прошлым летом он ушел в «ПСЖ» как свободный агент.