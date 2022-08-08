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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:49 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году

Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Каталонский клуб ведет переговоры с окружением 35-летнего аргентинца о его возвращении в 2023 году, сообщает глава спортивного отдела Catalunya Ràdio Хави Кампос. Отмечается, что на сегодняшний день существует много возможностей для того, чтобы это произошло.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» в 2003—2021 годах. Прошлым летом он ушел в «ПСЖ» как свободный агент.

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