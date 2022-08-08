«Барса» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году

Каталонский клуб ведет переговоры с окружением 35-летнего аргентинца о его возвращении в 2023 году, сообщает глава спортивного отдела Catalunya Ràdio Хави Кампос. Отмечается, что на сегодняшний день существует много возможностей для того, чтобы это произошло.