Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию
Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему принял решение покинуть Россию.
Краснодар
Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему принял решение покинуть Россию.
«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени — аналитики и разбора игры. Я общался с руководством “Ференцвароша”, был разговор с ещё одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от “Сабаха”, я сделал правильный шаг — ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своём любимом деле», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. В октябре 2021 года он возглавил «Сабах». Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до 2023 года.