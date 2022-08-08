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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему принял решение покинуть Россию.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени — аналитики и разбора игры. Я общался с руководством “Ференцвароша”, был разговор с ещё одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от “Сабаха”, я сделал правильный шаг — ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своём любимом деле», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. В октябре 2021 года он возглавил «Сабах». Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до 2023 года.

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