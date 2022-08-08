Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию

«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени — аналитики и разбора игры. Я общался с руководством “Ференцвароша”, был разговор с ещё одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от “Сабаха”, я сделал правильный шаг — ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своём любимом деле», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».