Президент «Барселоны» посоветовал двум игрокам искать новые команды

«Брейтуэйт и Юмтити? Они поняли, что сейчас самое лучшее — это играть за другую команду. Контракты футболистов всегда соблюдались, но пришёл момент, когда они должны сделать шаг вперёд», — приводит слова Лапорты TV3.

31-летний Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Сине-гранатовые подписали Мартина из «Леганеса» вне трансферного окна в связи с серьёзной травмой Луиса Суареса. В 57 матчах за «Барселону» Брейтуэйт забил 10 голов и отдал пять результативных передач.