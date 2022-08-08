«МЮ» работает над трансфером Рабьо из «Ювентуса»

«МЮ» еще не решил, подпишет ли 27-летнего хавбека вне зависимости от исхода переговоров по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, или же дождется их результата, чтобы понять, нужно ли подписывать Рабьо.

«Манчестер Юнайтед» еще предстоит договориться об условиях контракта с Адриеном. Рабьо идет одним из первых в шорт-листе «МЮ» на позицию в центре полузащиты.

Напомним, в июле «Ман Юнайтед» договорился с «Барселоной» о трансфере-де Йонга за 85 млн евро, но футболист так и не согласился на переход.