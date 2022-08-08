«Барселона» угрожает судебным иском Френки Де Йонгу, требуя разорвать действующий контракт

Боссы сине-гранатовых требуют у 22-летнего голландского полузащитника, которого этим летом СМИ связывают с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» либо «Челси», разорвать текущий контракт с «Барсой», поскольку в действующем трудовом соглашении есть «доказательства преступности».

Инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic написал в твиттере: «Барселона» сообщила Френки де Йонгу 15 июля, что у них есть доказательства преступности в отношении контракта, заключенного при старом руководстве клуба, + повод для судебного иска против всех участников. «Барселона» попросила его аннулировать сделку и вернуться к прежним условиям.