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12:53 (мск), источник: Sport24

Игрок «Уотфорда» забил с центра поля, забросив мяч за шиворот голкипера «Вест Бромвича»: видео

В понедельник, 8 августа, состоялся матч 2-го тура Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Уотфорд». Встреча завершилась ничьей 1:1.

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Счет в матче открыл вингер «Уотфорда» Исмаила Сарр: 24-летний сенегалец в центре поля обработал мяч, а затем закинул его за шиворот голкиперу Дэвиду Баттону, который далеко вышел из ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Сарра это первый гол в сезоне. В минувшем сезоне он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 22 играх АПЛ.

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