Игрок «Уотфорда» забил с центра поля, забросив мяч за шиворот голкипера «Вест Бромвича»: видео
В понедельник, 8 августа, состоялся матч 2-го тура Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Уотфорд». Встреча завершилась ничьей 1:1.
В понедельник, 8 августа, состоялся матч 2-го тура Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Уотфорд». Встреча завершилась ничьей 1:1.
Счет в матче открыл вингер «Уотфорда» Исмаила Сарр: 24-летний сенегалец в центре поля обработал мяч, а затем закинул его за шиворот голкиперу Дэвиду Баттону, который далеко вышел из ворот.
Для Сарра это первый гол в сезоне. В минувшем сезоне он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 22 играх АПЛ.