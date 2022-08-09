Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Виборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Шэмрок Роверс
Футбол. Первый дивизион
8.08
Нефтехимик
Рубин
22
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Арсенал
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Витория Гимарайнш
Хайдук С
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.05
Барселона
Вильярреал
02
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
22.05
Севилья
Атлетик
10
22.05
Алавес
Кадис
01
22.05
Гранада
Эспаньол
00
22.05
Осасуна
Мальорка
02
22.05
Эльче
Хетафе
31
21.05
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:25 (мск), источник: Sports.Ru

У «Барселоны» сомнения в законности контрактов тер Стегена, Пике, де Йонга и Лангле. Клуб может обратиться в прокуратуру

У «Барселоны» возникли вопросы по контрактам ряда игроков. Ранее клуб сообщил полузащитнику Френки де Йонгу, что при продлении контракта с ним в 2020-м мог быть нарушен закон, и пригрозил расследованием, каталонцы хотят аннулировать соглашение.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Теперь сомнения возникли в отношении честности сделок с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и защитниками Клеманом Лангле и Жераром Пике. Все продлили контракты при прежнем руководстве, в октябре 2020 года.

У нынешнего совета директоров «Барселоны» есть основания полагать, что при заключении соглашений были допущены преступления, касающиеся недобросовестного управления. Это выяснилось в ходе повторной юридической проверки. Сине-гранатовые думают о том, стоит ли обращаться в прокуратуру с просьбой проверить сделки.

Речь идет о том, что игроки тогда пошли навстречу клубу и снизили зарплаты в разгар кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти. Продление контрактов повлекло за собой огромные расходы клуба — 311 миллионов евро, в то время как выгода от временного снижения зарплат оценивается лишь в 30 млн. Сделки были одобрены за неделю до ухода президента Жозепа Бартомеу.

Пике уже дал понять «Барсе», что готов с понижением зарплаты отработать контракт, рассчитанный до 2024 года.

Если обращение в прокуратуру будет, а правоохранительные органы признают продление контрактов с игроками недействительным, то тер Стеген (новое соглашение — до 2025-го) и Лангле (до — 2026-го) могут прекратить сотрудничество с «Барсой» в 2023 году — до этого времени были рассчитаны их прежние контракты, де Йонг — в 2024-м (соглашение — до 2026-го). Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую клуб переплатил им после заключения новых сделок.

«Барса» решит, обращаться ли в прокуратуру, на заседании совета директоров после того, как будет завершена вторая внутренняя проверка и юристы клуба предоставят все детали.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь