У «Барселоны» сомнения в законности контрактов тер Стегена, Пике, де Йонга и Лангле. Клуб может обратиться в прокуратуру

Теперь сомнения возникли в отношении честности сделок с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и защитниками Клеманом Лангле и Жераром Пике. Все продлили контракты при прежнем руководстве, в октябре 2020 года.

У нынешнего совета директоров «Барселоны» есть основания полагать, что при заключении соглашений были допущены преступления, касающиеся недобросовестного управления. Это выяснилось в ходе повторной юридической проверки. Сине-гранатовые думают о том, стоит ли обращаться в прокуратуру с просьбой проверить сделки.

Речь идет о том, что игроки тогда пошли навстречу клубу и снизили зарплаты в разгар кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти. Продление контрактов повлекло за собой огромные расходы клуба — 311 миллионов евро, в то время как выгода от временного снижения зарплат оценивается лишь в 30 млн. Сделки были одобрены за неделю до ухода президента Жозепа Бартомеу.

Пике уже дал понять «Барсе», что готов с понижением зарплаты отработать контракт, рассчитанный до 2024 года.

Если обращение в прокуратуру будет, а правоохранительные органы признают продление контрактов с игроками недействительным, то тер Стеген (новое соглашение — до 2025-го) и Лангле (до — 2026-го) могут прекратить сотрудничество с «Барсой» в 2023 году — до этого времени были рассчитаны их прежние контракты, де Йонг — в 2024-м (соглашение — до 2026-го). Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую клуб переплатил им после заключения новых сделок.