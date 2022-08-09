«Барселона» снова на грани катастрофы. Великий клуб превращается в финансовую пирамиду

Экономические рычаги

Второй год подряд перед стартом испанского чемпионата почти все внимание концентрируется на «Барселоне» и чудесах финансовой эквилибристики каталонского клуба. И все ради регистрации контрактов новичков, так как ла лига из-за хронических проблем с соблюдением потолка зарплат и введенных из-за этого штрафных санкций держит сине-гранатовых в ежовых рукавицах. Сейчас «Барселоне» не дают заявить не только новобранцев, но и подписавших новые соглашения Сержи Роберто и Усмана Дембеле.

Помнится, зимой — во время первого этапа громкой трансферной кампании — в ход шли удивительные трюки. Каталонцы договаривались с «Манчестер Сити» о переносе на лето первых выплат за переход Феррана Торреса, оформляли минимальные зарплаты для Дани Алвеса и Пьера-Эмерика Обамеянга, а также продлевали контракт с Самюэлем Юмтити с единственной целью — растянуть срок выплат по текущему соглашению давно ненужного игрока.

Сейчас в ход пошли так называемые экономические рычаги. Все началось с продажи части телевизионных прав на матчи чемпионата Испании на ближайшие 25 лет. При этом клуб создал с инвестиционным фондом Sixth Street совместное предприятие и внес часть суммы в размере 150 миллионов евро, однако ла лига не учла их в качестве средств, которые могут использоваться для поднятия потолка зарплат. Так что придется задействовать рычаг под номером четыре — продажу 49 процентов прав на Barca Studios, половина из которых уже реализована в начале августа.

Жоан Лапорта и Роберт Левандовски

Президент клуба Жоан Лапорта, конечно, надеется, что этого удастся избежать, уговорив лигу вписать в доходы те самые 150 миллионов. Но точно так же прошлым летом он рассчитывал на особое отношение к Лионелю Месси, и все помнят, чем закончилась та история. Хотя есть и более простые, на первый взгляд, рецепты финансового оздоровления, только там присутствует человеческий фактор, а люди, как известно, все разные.

Например, форвард Мартин Брэйтуэйт довел руководство до бешенства, так как не нашел себе команду и отказывается разрывать контракт на приемлемых для «Барсы» условиях, требуя солидную компенсацию. Понять датчанина можно, ведь это не он вписывал в договор сумму своей зарплаты, и отказываться от денег глупо. С другой стороны, сложно понять футболиста, который точно знает, что целый год не будет играть, он просто вычеркнет этот период из своей карьеры.

Кто-то более сговорчив, как Рики Пуч, отправившийся в «Лос-Анджелес Гэлакси» бесплатно, или голкипер Нету, перед переходом в «Борнмут» получивший статус свободного агента. Бесплатно ушел в «Сельту» и Оскар Мингеса, хотя «Барселона» прописала в соглашении первоочередное право выкупа своего воспитанника и 50 процентов прав на случай, если галисийцы его продадут. А Мемфис Депай не против разрыва соглашения, но только в случае перехода в топ-клуб, и сейчас голландец ждет решения «Ювентуса». Если все получится, это будет означать, что «Барсе» не придется расставаться еще и с Обамеянгом.

Фактор де Йонга

Самая сложная и запутанная ситуация с Френки де Йонгом, которого так и не смог уговорить перейти в «МЮ» Эрик тен Хаг. У полузащитника есть варианты с «Челси» и «ПСЖ», но пока все перевешивает желание остаться в «Барселоне», в которую голландец влюблен с детства.

«Френки — наш игрок, и он хочет остаться. С ним у нас очень мощная полузащита. У него есть предложения, но мы хотим, чтобы он остался», — заявил на днях Лапорта.

Более витиеватым получился комментарий главного тренера Хави, который заметил: «Не знаю, что будет с-де Йонгом. До 31 августа может случиться всякое. Он знает, что я думаю и в чем нуждается клуб. И конечно, я на него рассчитываю, ведь он отличный игрок».

По сути, камнем преткновения остается зарплата голландца, который является самым высокооплачиваемым игроком «Барсы». Клубу нужно, чтобы-де Йонг пошел на очередное сокращение (чуть ли не вдвое), хотя ему и так должны порядка 20 миллионов евро. И эта сумма — еще одно из препятствий для трансфера, так как футболист хочет получить все долги единовременно, а не частями, как предлагают каталонцы.

Френки де Йонг

На этот счет есть даже криминальная версия, которую приводит The Athletic. По данным издания, прежнее руководство нарушило закон, когда подписывало новые соглашения с группой игроков, в которую входил-де Йонг. «Барса» даже грозит аннулированием договора после судебного разбирательства, что, кстати, ждет осенью Неймара и бывших руководителей клуба. Только менеджмент Жозепа Бартомеу делал практически то же самое, что сейчас проворачивает Лапорта.

В 2020-м клуб продлил контракт с-де Йонгом на два года, а он пошел на снижение зарплаты на ближайшие два сезона. И в чем тут принципиальное отличие от истории с Юмтити, кроме того что голландцу на протяжении четырех лет придется платить больше, чем раньше? Ему же серьезно недоплачивали. И, в принципе, это напоминает о том, что ветераны — Жерар Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто и Марк-Андре Тер Стеген — в период пандемии ковида тоже шли «Барсе» навстречу, но не занимались благотворительностью.

Жерар Пике

Их сокращения зарплат — временные, и отложенные выплаты никто не отменял. Еще зимой в публичном пространстве фигурировали долги перед игроками на 389 миллионов евро, причем 52 из них приходятся на долю Месси. Сейчас главных патриотов снова уговаривают ужаться, и они вроде бы согласны. Например, по информации каталонского издания Sport, Пике готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020-го, по которому должен был заработать 28 миллионов евро.

Но если кто-то думает, что это остановит аттракцион неслыханной щедрости, то это большое заблуждение. Роберт Левандовски, Рафинья, Андреас Кристенсен, Франк Кессье и Жюль Кунде не последние новички. Как заверил Лапорта, на «Камп Ноу» ждут еще одного игрока, которым, скорее всего, станет Маркос Алонсо из «Челси». Причем его покупка никак не связана с возможной продажей-де Йонга в Лондон. А если Френки все-таки продадут, вырученные средства пойдут на Бернарду Силву.