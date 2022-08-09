Бывший игрок ЦСКА Влашич в ближайшее время станет игроком «Торино»

Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо, в данный момент итальянский клуб обсуждает последние детали перехода с лондонским «Вест Хэмом», который владеет правами на игрока.

Инсайдер утверждает, что сделка будет оформлена в виде годовой аренды с последующим правом выкупа хорватского полузащитника за € 15 млн. Также Романо уточняет, ссылаясь на журналиста Джанлуку Ди Марцио, что «Торино» покроет основную часть расходов на зарплату игрока.