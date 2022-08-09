Тимо Вернер перешел в «Лейпциг»

«Я очень рад снова играть за “Лейпциг”. Это было прекрасное время с 2016 по 2020 год, когда мы показали сенсационный результат в лиге как новички. Это было достойное прощание для меня тогда, когда я стал рекордсменом по голам. Но это уже немного в прошлом, теперь я смотрю вперед, потому что “Лейпциг” развивался за последние два года так же, как и я. У меня было два замечательных года в “Челси”, за которые я очень благодарен. Опыт игры в другой стране, другой лиге очень помог мне на моем пути. Теперь я с нетерпением жду нового сезона с “Лейпцигом”. У нас большие планы», — заявил немец.