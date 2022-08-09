Тимо Вернер перешел в «Лейпциг»
Нападающий Тимо Вернер перешел из английского «Челси» в «Лейпциг», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Нападающий Тимо Вернер перешел из английского «Челси» в «Лейпциг», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на четыре года. Вернер, игравший за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, будет снова выступать под 11-м номером.
«Я очень рад снова играть за “Лейпциг”. Это было прекрасное время с 2016 по 2020 год, когда мы показали сенсационный результат в лиге как новички. Это было достойное прощание для меня тогда, когда я стал рекордсменом по голам. Но это уже немного в прошлом, теперь я смотрю вперед, потому что “Лейпциг” развивался за последние два года так же, как и я. У меня было два замечательных года в “Челси”, за которые я очень благодарен. Опыт игры в другой стране, другой лиге очень помог мне на моем пути. Теперь я с нетерпением жду нового сезона с “Лейпцигом”. У нас большие планы», — заявил немец.
Вернер играл за «Челси» с 2020 года, куда перешел из «Лейпцига». В прошедшем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. В составе «Лейпцига» Вернер провел 159 матчей и забил 95 мячей. Он является рекордсменом клуба по этому показателю.