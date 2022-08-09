«Торино» возобновил переговоры по Алексею Миранчуку

Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Альфредо Педулла, ссылаясь на представителя издания Sportitalia Микеле Крискитьелло.

Источники сообщают, что руководство «Торино» надеется оформить сделку по россиянину в самое ближайшее время. Переход хорватского полузащитника Николо Влашича из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» никак не должен повлиять на этот трансфер. Ранее сообщалось, что «Аталанта» отказалась отпускать Миранчука в стан «быков».