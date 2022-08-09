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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торино» возобновил переговоры по Алексею Миранчуку

«Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по переходу российского полузащитника Алексея Миранчука.

Торино
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Источник: Reuters

Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Альфредо Педулла, ссылаясь на представителя издания Sportitalia Микеле Крискитьелло.

Источники сообщают, что руководство «Торино» надеется оформить сделку по россиянину в самое ближайшее время. Переход хорватского полузащитника Николо Влашича из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» никак не должен повлиять на этот трансфер. Ранее сообщалось, что «Аталанта» отказалась отпускать Миранчука в стан «быков».

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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