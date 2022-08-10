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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:41 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» согласовал условия контракта с Депаем

«Ювентус» согласовал условия личного контракта с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Барселона
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Источник: Reuters

По информации Tuttosport, туринский клуб и 28-летний нидерландец договорились о двухлетнем соглашении. Зарплата футболиста по контракту составит 6 млн евро за сезон.

В настоящее время Депай договаривается с «Барселоной», не рассчитывающей на него, о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до июня 2023 года. Это позволит Мемфису присоединиться к «Ювентусу» бесплатно, на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Депай в 38 матчах забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.

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