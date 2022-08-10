«Ювентус» согласовал условия контракта с Депаем
«Ювентус» согласовал условия личного контракта с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.
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«Ювентус» согласовал условия личного контракта с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.
По информации Tuttosport, туринский клуб и 28-летний нидерландец договорились о двухлетнем соглашении. Зарплата футболиста по контракту составит 6 млн евро за сезон.
В настоящее время Депай договаривается с «Барселоной», не рассчитывающей на него, о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до июня 2023 года. Это позволит Мемфису присоединиться к «Ювентусу» бесплатно, на правах свободного агента.
В сезоне-2021/22 Депай в 38 матчах забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.