«Ювентус» согласовал условия контракта с Депаем

По информации Tuttosport, туринский клуб и 28-летний нидерландец договорились о двухлетнем соглашении. Зарплата футболиста по контракту составит 6 млн евро за сезон.

В настоящее время Депай договаривается с «Барселоной», не рассчитывающей на него, о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до июня 2023 года. Это позволит Мемфису присоединиться к «Ювентусу» бесплатно, на правах свободного агента.