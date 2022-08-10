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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Гасперини опроверг информацию о том, что он заблокировал уход Миранчука из «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе 26-летнего российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука из итальянского клуба.

Аталанта
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Источник: AFP 2022

Специалист опроверг сообщения о том, что именно по его указанию был заблокирован уход игрока в «Торино».

«Миранчук? Есть экономические аспекты, которые нужно решить, я не имею к этому никакого отношения, даже если Лука Перкасси (спортивный директор “Аталанты”. — Прим. “Чемпионата”) обвинил меня в этом», — приводит слова Гасперини официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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