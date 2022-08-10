Гасперини опроверг информацию о том, что он заблокировал уход Миранчука из «Аталанты»

Специалист опроверг сообщения о том, что именно по его указанию был заблокирован уход игрока в «Торино».

«Миранчук? Есть экономические аспекты, которые нужно решить, я не имею к этому никакого отношения, даже если Лука Перкасси (спортивный директор “Аталанты”. — Прим. “Чемпионата”) обвинил меня в этом», — приводит слова Гасперини официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.