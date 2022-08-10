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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Ультрас испанского «Депортиво» выступили против игры с «Металлистом»

Ультрас испанского «Депортиво» Riazor Blues выступили против игры с харьковским «Металлистом». Сообщается, что фанатов не устраивает неонацисткая слава болельщиков украинского клуба, а также связь с батальоном «Азов» (организация запрещена в РФ).

Депортиво
Металлист
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Источник: РИА "Новости"

«Мы сожалеем о положении гражданского населения, которому пришлось покинуть свою землю, но считаем, что эта партия придерживается той же политической линии, которую мы уже видели в институтах», — говорится в заявления фанатов «Депортиво».

Также ультрас не нравится тот факт, что собранные деньги отправятся на счёт Галисийской ассоциации помощи Украине, так как она «в последние недели добивалась цензуры музыкального выступления в Ла-Корунье», в том числе просила об отмене концерта сербского режиссёра и композитора Эмира Кустурицы. Кроме того, болельщики упоминают игнорирование помощи пострадавшим от пожаров в их регионе.

Матч между «Депортиво» и «Металлистом» должен состояться 13 августа. В данный момент испанский клуб выступает в третьем по силе дивизионе страны.

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