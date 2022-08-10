В Италии сообщили о скором переходе Миранчука в «Торино»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перейдет в «Торино», сообщил в твиттере итальянский журналист Николо Скира.
Торино
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перейдет в «Торино», сообщил в твиттере итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, речь идет о переходе на правах аренды с опцией выкупа за 12 млн евро.
Завтра российский футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» c сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 голевых передач в 56 матчах.