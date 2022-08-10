Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш
Хайдук С
10
Футбол. Еврокубки
9.08
Б-36
Виборг
12
Футбол. Еврокубки
9.08
Штурм
Динамо К
12
Футбол. Еврокубки
9.08
ПСВ
Монако
32
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
Футбол. Еврокубки
9.08
Шкупи
Шэмрок Роверс
12
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:02 (мск), источник: Sport24

В Италии сообщили о скором переходе Миранчука в «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перейдет в «Торино», сообщил в твиттере итальянский журналист Николо Скира.

Торино
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

По информации источника, речь идет о переходе на правах аренды с опцией выкупа за 12 млн евро.

Завтра российский футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» c сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 голевых передач в 56 матчах.

 Певица Глюкоза в трех предложениях раскрыла свой секрет молодости, похваставшись соблазнительной фигурой
Бывшая девушка Овечкина выложила горячие фото в купальнике, засветив свой «крепкий орешек»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь