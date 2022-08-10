Защитник «Челси» стал одноклубником Головина

Монегаски сообщили, что арендовали 23-летнего француза на сезон-2022/23 c опцией выкупа.

Сарр является игроком «Челси» с августа 2020 года, в составе лондонской команды он провел 21 матч.

В сезоне-2020/21 Сарр выступал на правах аренды за «Порту». До перехода в «Челси» он являлся игроком «Ниццы».