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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
07:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин высказался о последнем шансе «Фиорентины» расстаться с Кокориным

Спортивный журналист Василий Уткин в контексте появившейся информации о том, что Евросоюз может обсудить вопрос выдачи шенгенских виз россиянам, упомянул ситуацию Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».

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Источник: РИА "Новости"

«Я тут вдруг подумал о Кокорине. Именно и только о нём (не политика). Я так понимаю, что до конца августа Евросоюз планирует обсудить вопрос о шенгенских визах для россиян. Как о выдаче новых, так и об аннулировании выданных. Ведь это последний шанс для “Фиорентины” взять — да и расстаться с Кокориным! Не будет у него рабочей визы, и бац — контракт расторгнут… От души болею за Саню, чтобы этого не произошло. Надо отвечать за свои ошибки — вот пусть “Фиорентина”, в частности, и отвечает», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Нападающий Александр Кокорин в прошлом сезоне поучаствовал только в шести матчах Серии А и одной игре Кубка Италии. В сумме у него набралось 125 минут игрового времени за «Фиорентину».

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