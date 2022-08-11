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08:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Миранчук и Влашич прибыли на медосмотр перед переходом в «Торино»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в Турин для прохождения медобследования и последующего подписания контракта с клубом «Торино», сообщил на своем сайте журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

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Источник: Reuters

Были опубликованы фотографии игрока. Миранчук, как ожидается, будет арендован «Торино» у «Аталанты» с правом последующего выкупа.

Кроме того, Ди Марцио сообщил, что в расположение «Торино» для медосмотра прибыл бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который может перейти в туринский клуб из английского «Вест Хэм Юнайтед».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива», сумма сделки, по данным СМИ, составила 14,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за бергамасков 56 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. В прошлом сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» в общей сложности в 25 встречах, отметившись двумя мячами и пятью голевыми передачами.

За сборную России Миранчук провел 41 матч и забил шесть голов, включая мяч команде Финляндии (1:0) на Евро-2020.

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