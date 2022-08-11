СМИ: Миранчук и Влашич прибыли на медосмотр перед переходом в «Торино»

Были опубликованы фотографии игрока. Миранчук, как ожидается, будет арендован «Торино» у «Аталанты» с правом последующего выкупа.

Кроме того, Ди Марцио сообщил, что в расположение «Торино» для медосмотра прибыл бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который может перейти в туринский клуб из английского «Вест Хэм Юнайтед».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива», сумма сделки, по данным СМИ, составила 14,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за бергамасков 56 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. В прошлом сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» в общей сложности в 25 встречах, отметившись двумя мячами и пятью голевыми передачами.