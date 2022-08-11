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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:40 (мск), источник: Газета.Ру

«ПСЖ» намерен в ближайшее время избавиться от нападающего Икарди

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время хочет избавиться от всего форварда Мауро Икарди. Об этом сообщает L'Equipe.

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Источник: AP 2022

По данным источника, такие намерения появились из-за испорченных отношений между нападающим и клубом.

Икарди стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2019/2020. В минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 24 мачтах, в которых забил четыре мяча. До этого игрок выступал за итальянский «Интер».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции не одобрила контракт тренера Кристофа Гальтье с «ПСЖ».

После одного тура нового сезона чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, имея в активе три очка. В следующем мачте парижане встретятся с «Монпелье». Встреча пройдет 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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