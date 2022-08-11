«ПСЖ» намерен в ближайшее время избавиться от нападающего Икарди

По данным источника, такие намерения появились из-за испорченных отношений между нападающим и клубом.

Икарди стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2019/2020. В минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 24 мачтах, в которых забил четыре мяча. До этого игрок выступал за итальянский «Интер».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции не одобрила контракт тренера Кристофа Гальтье с «ПСЖ».