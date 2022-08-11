«ПСЖ» намерен в ближайшее время избавиться от нападающего Икарди
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время хочет избавиться от всего форварда Мауро Икарди. Об этом сообщает L'Equipe.
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время хочет избавиться от всего форварда Мауро Икарди. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, такие намерения появились из-за испорченных отношений между нападающим и клубом.
Икарди стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2019/2020. В минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 24 мачтах, в которых забил четыре мяча. До этого игрок выступал за итальянский «Интер».
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции не одобрила контракт тренера Кристофа Гальтье с «ПСЖ».
После одного тура нового сезона чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, имея в активе три очка. В следующем мачте парижане встретятся с «Монпелье». Встреча пройдет 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.