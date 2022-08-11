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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» потеряет двух новичков перед стартом сезона? Что вообще происходит

Кристенсен и Кессье оказались в удивительном положении. И всё это на фоне неразберихи с контрактами других футболистов.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Если бы существовала премия самому «весёлому» клубу года, её можно было бы вручать уже сейчас, не дожидаясь декабря. Лауреат очевиден — это «Барселона». Каталонцы на фоне тяжелейшей финансовой ситуации продали часть своих медиаправ и обогатились. Благодаря приливу денег клуб принялся скупать футболистов: на данный момент потрачено уже € 153 млн. Но возникла новая проблема. Что же там?

«Барса» рискует потерять двух новичков. Они в команде всего месяц

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Речь об Андреасе Кристенсене и Франке Кессье. «Барса» технично дождалась, пока у них истекут контракты с «Челси» и «Миланом», и бесплатно заполучила двоих качественных футболистов. О переходе обоих игроков было объявлено 4 июля. И вот спустя месяц появились дикие новости.

Журналисты ESPN выяснили, что Кристенсен и Кессье могут уйти, не сыграв за «Барсу» ни одного официального матча. Оба до сих пор не зарегистрированы как игроки команды, хотя встреча 1-го тура Примеры с «Райо Вальекано» состоится уже через два дня, 13 августа. Дело в том, что в контрактах Кристенсена и Кессье предусмотрена возможность бесплатного ухода как раз при таком сценарии. Опция в соглашениях появилась не из ниоткуда и объясняется тем, что футболисты достались «Барсе» бесплатно.

Сценарий, при котором Кристенсен и Кессье покинут команду, маловероятен, но в клубе всё равно обеспокоены ситуацией. И это понятно — речь идёт о считаных днях. Президент «Барсы» Жоан Лапорта тем временем раздаёт обещания, что новичков успеют зарегистрировать. А если не выйдет, боссы клуба будут уговаривать агентов Кристенсена и Кессье, чтобы футболисты не пользовались возможностью уйти. Период регистрации продлится до конца августа.

Неразбериха не только с Кристенсеном и Кессье. Даже Пике пришлось идти на уступки

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До сих пор не прошли регистрацию и другие новички: Роберт Левандовски, Рафинья и Жюль Кунде. А ещё футболисты, которые этим летом продлили контракты, — Серхи Роберто и Усман Дембеле. Да, перед стартом сезона у «Барсы» не зарегистрирована половина команды. Правда, перечисленные выше игроки не пришли бесплатно, поэтому возможности уйти, как у Кристенсена и Кессье, у них нет.

«Сериал» с регистрацией накладывается на неразбериху с контрактами. В октябре 2020-го, когда в «Барсе» рулило прежнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу, клуб продлил соглашения с четырьмя футболистами: Жераром Пике, Клеманом Лангле, Френки де Йонгом и Марком-Андре тер Штегеном. Эти игроки пошли на понижение зарплаты с условием, что впоследствии получат увеличенную сумму. Новые боссы считают, что контракты были подписаны с нарушением законодательства, и хотят их аннулировать. Если же футболисты не согласятся, то придётся ждать решения суда. Решение в пользу «Барсы» позволит клубу требовать от игроков возвращения денег.

Из перечисленных футболистов на уступки уже пошёл Пике. Жерар сообщил «Барсе», что аннулирует свой контракт. Ещё один ветеран — Серхио Бускетс — в ближайшее время подпишет новое соглашение с понижением зарплаты. Всё это должно помочь «Барсе» зарегистрировать новичков. А вот с-де Йонгом клуб развернул настоящую войну — об этом мы писали на днях.

За этим представлением наблюдает Маркос Алонсо. Трансфер защитника «Челси» уже согласован, но клуб ждёт развязки с регистрацией. Как только новички официально станут частью команды, Алонсо будет подписан. Интересно, что сейчас происходит в голове у самого Маркоса.

Михаил Рождественский

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