Топ-матчи 1-го тура Ла Лиги, которые вы должны посмотреть

«Осасуна» — «Севилья»

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Матч, которым Ла Лига открывает новый сезон. В прошлом «Севилья» долгое время была главным преследователем «Реала», но в итоге откатилась на четвертое место. Во втором круге команду Лопетеги сразил ничейный вирус, 11 матчей из 19 она завершила мирно. Этим летом андалусийцы вынуждены обновляться. Сыгранную пару защитников Кунде — Карлос раскупили, а ведь во многом за счет них «Севилья» пропустила меньше всех в прошлом чемпионате. Кажется, теперь матчи с ее участием станут более зрелищными: у соперников будет больше шансов отличиться. Интересно посмотреть и на Иско в атаке. При этом победа гостям совсем не гарантирована. «Осасуна» — крепкий середняк, и за последние три года она дважды отбирала очки у «Севильи».

«Барселона» — «Райо Вальекано»

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Главная интрига последних недель — успеет ли «Барселона» заявить всех своих новичков. А закупились каталонцы мощно: тут и Левандовски, и Кунде, и Рафинья, и Кессиэ с Кристенсеном. Уже даже ходят слухи, что в случае провала с заявкой кто-то из них может покинуть команду. Похоже, все решится в последнюю минуту, и пока даже Хави не знает, кто у него будет играть в субботу вечером. В любом случае желание «Барсы» составить настоящую конкуренцию «Реалу» уже в этом сезоне впечатляет. Заодно посмотрим, как молодой тренер Хави распорядится такими ресурсами. Он, кстати, держит в уме апрельское поражение от «Райо Вальекано» на своем поле. Тогда владение мячом 70 на 30 и перевес по ударам 12−2 ничего не дали. Как сложится на этот раз?

«Альмерия» — «Реал» Мадрид

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Давайте просто признаемся: смотреть на великие команды — легко и приятно. А нынешний «Реал» как раз из таких. «Сливочные» только что в спокойной манере забрали Суперкубок УЕФА, переиграв «Айнтрахт» 2:0. Очередной мастер-класс дали Бензема с Винисиусом у чужой штрафной и Каземиро с Куртуа — у своей. Новички Рюдигер и Тчуамени еще только осваиваются в команде, интересно, как прибавит с ними «Мадрид», когда они начнут выходить в основе. Модрич, Кроос и Ко нацелились на еще один чемпионский титул, и его защита начнется в это воскресенье с чемпионом Сегунды «Альмерией». Легкой прогулки тут всё же ждать не стоит: на «Реал» все настраиваются по-особому, а звездам мадридцев может не хватить настроя после победы в Суперкубке.

«Хетафе» — «Атлетико»

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При Симеоне «Атлетико» дважды выгрызал чемпионский титул у «Реала» и «Барсы». Получится ли у аргентинца сделать это в третий раз? Да, теперь нет Суареса, который добыл заветное золото два года назад, зато вернулся Мората, а в центр поля пришел хорошо знакомый нам Витцель. Все еще помнят, за какие огромные деньги купили Феликса — возможно, в 4-м сезоне талантливого португальца наконец-то прорвет. В остальном же, похоже, мы увидим классическую команду от Симеоне: удушающий стиль с середняками и аутсайдерами и бескомпромиссные зарубы с топ-клубами в Испании и Лиге чемпионов. «Хетафе» — удобный соперник, в последних 6 матчах «Атлетико» лишь раз не обыграл его. Но в гостях от команды Симеоне, наверное, не стоит ждать голевой феерии.