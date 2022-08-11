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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хендрикс стал игроком немецкой «Фортуны»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Йоррит Хендрикс стал игроком немецкой «Фортуны», сообщается на официальном сайте клуба из Дюссельдорфа.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Экс-полузащитник «красно-белых» подписал контракт с «Фортуной», выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, до 30 июня 2023 года.

«У меня было много контактов с руководителями “Фортуны”, и я с самого начала был заинтересован в переходе. Мне 27 лет, я в хорошем возрасте для футболиста, хочу сыграть большое количество минут за этот прекрасный клуб. В Дюссельдорфе у меня есть шанс сделать это. Я уже осмотрел город и был на стадионе во время матча. Там прекрасная атмосфера, с нетерпением жду своего первого домашнего матча», — сказал Хендрикс.

Ранее «Спартак» достиг договоренности о расторжении контракта с 27-летним полузащитником. Соглашение нидерландского футболиста с «красно-белыми» должно было истечь летом 2024 года.

Хендрикс перешел в «Спартак» из нидерландского ПСВ в январе 2021 года. В составе «красно-белых» он провел 22 матча и не отметился результативными действиями.

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