Хендрикс стал игроком немецкой «Фортуны»

«У меня было много контактов с руководителями “Фортуны”, и я с самого начала был заинтересован в переходе. Мне 27 лет, я в хорошем возрасте для футболиста, хочу сыграть большое количество минут за этот прекрасный клуб. В Дюссельдорфе у меня есть шанс сделать это. Я уже осмотрел город и был на стадионе во время матча. Там прекрасная атмосфера, с нетерпением жду своего первого домашнего матча», — сказал Хендрикс.