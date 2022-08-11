В «Торино» подтвердили переход Миранчука
Спортивный директор «Торино» подтвердил, что российский полузащитник Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в туринский клуб.
Спортивный директор «Торино» подтвердил, что российский полузащитник Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в туринский клуб.
«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», — сказал Ваньяти.
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.
В прошедшем сезоне Серии А россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.
В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» заняло десятое место, набрав 50 очков. «Аталанта» закончила турнир на восьмой строчке, опередив команду из Турина на три балла.
Ранее сообщалось, что Миранчук прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Торино».