Текущие события
Футбол. Еврокубки
9.08
Штурм
Динамо К
12
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
Футбол. Еврокубки
9.08
Шкупи
Шэмрок Роверс
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Витория Гимарайнш
Хайдук С
10
Футбол. Премьер-лига
12.08
Факел
Урал
Футбол. Зарубежный
12.08
Фрайбург
Боруссия Д
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:05 (мск), источник: Газета.Ру

В «Торино» подтвердили переход Миранчука

Спортивный директор «Торино» подтвердил, что российский полузащитник Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в туринский клуб.

ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», — сказал Ваньяти.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

В прошедшем сезоне Серии А россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» заняло десятое место, набрав 50 очков. «Аталанта» закончила турнир на восьмой строчке, опередив команду из Турина на три балла.

Ранее сообщалось, что Миранчук прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Торино».

 Женщина пыталась продать семилетнего сына из-за долгов
Шукшина лишилась трех квартир в элитном ЖК Москвы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь