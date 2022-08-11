В «Торино» подтвердили переход Миранчука

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», — сказал Ваньяти.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

В прошедшем сезоне Серии А россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» заняло десятое место, набрав 50 очков. «Аталанта» закончила турнир на восьмой строчке, опередив команду из Турина на три балла.