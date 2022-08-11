Обамеянг готов отказаться от части зарплаты, чтобы помочь «Барсе». Его не продадут этим летом

Это связано с тем, что тренер «Барселоны» Хави занял очень жесткую позицию по этому вопросу. Получив вопрос об отношении к возможному уходу Обамеянга, тренер четко дал президенту и спортивному руководству клуба понять, что рассчитывает на нападающего.

Тренерский штаб «Барсы» считает Обамеянга ключевым элементом атаки команды в новом сезоне. Форварда ценят за профессионализм и универсальность. Пьера считают идеальной альтернативой Роберту Левандовскому в центре нападения.

Кроме того, в «Барселоне» ценят Обамеянга за то, как он повлиял на атмосферу в команде. В частности, Пьер помог вингеру Усману Дембеле комфортнее чувствовать себя в коллективе.

Отмечается, что габонец и сам очень хочет остаться в «Барселоне». Он был готов отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков. Этим летом по условиям контракта зарплата Обамеянга должна возрасти, и форвард был готов отказаться от этого повышения.