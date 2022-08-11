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14:31 (мск), источник: Sports.Ru

Флорентино Перес: «Барса» должна стать прежней. Это один из важнейших клубов мира наряду с «Реалом»

Флорентино Перес надеется, что «Барселона» вернется на ведущие позиции в мировом футболе.

Барселона
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Источник: AP 2022

Эту мысль президент «Реала» высказал, отвечая на вопрос о трансферах, которые каталонский клуб осуществляет этим летом.

«Есть сезоны, когда мы все выступаем лучше или хуже, но “Барса” — один из важнейших клубов мира наряду с “Реалом”. “Барселона” должна стать прежней. Это пойдет на пользу мировому футболу», — сказал Перес в интервью Movistar.

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