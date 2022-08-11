Флорентино Перес: «Барса» должна стать прежней. Это один из важнейших клубов мира наряду с «Реалом»
Флорентино Перес надеется, что «Барселона» вернется на ведущие позиции в мировом футболе.
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Флорентино Перес надеется, что «Барселона» вернется на ведущие позиции в мировом футболе.
Эту мысль президент «Реала» высказал, отвечая на вопрос о трансферах, которые каталонский клуб осуществляет этим летом.
«Есть сезоны, когда мы все выступаем лучше или хуже, но “Барса” — один из важнейших клубов мира наряду с “Реалом”. “Барселона” должна стать прежней. Это пойдет на пользу мировому футболу», — сказал Перес в интервью Movistar.