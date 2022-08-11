Тренер «Байера» подтвердил участие Андрея Лунева в матче против «Аугсбурга»

В предыдущем матче основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки получил красную карточку.
«Андрею не потребуется много времени на адаптацию, учитывая его опыт. Все знают, что Андрей будет играть в выходные, так что готовимся и приспосабливаемся к игре с другим голкипером. Важно, чтобы Андрей чувствовал себя хорошо, знал, чего от него ожидают, а мы поможем ему почувствовать ритм игры. Я убежден, что Лунев проведет хороший матч», — приводит слова Сеоане официальный сайт «Байера».
Матч между «Байером» и «Аугсбургом» состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене в субботу, 13 августа. Начало — в 16:30 (мск).