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16:37 (мск), источник: Sport24

Тренер «Байера» подтвердил участие Андрея Лунева в матче против «Аугсбурга»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Херардо Сеоане подтвердил, что российский вратарь «аспириновых» Андрей Лунев выйдет в стартовом составе команды на матч против «Аугсбурга» во 2-м туре немецкой Бундеслиги.

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Источник: ФК "Байер" Леверкузен

В предыдущем матче основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки получил красную карточку.

«Андрею не потребуется много времени на адаптацию, учитывая его опыт. Все знают, что Андрей будет играть в выходные, так что готовимся и приспосабливаемся к игре с другим голкипером. Важно, чтобы Андрей чувствовал себя хорошо, знал, чего от него ожидают, а мы поможем ему почувствовать ритм игры. Я убежден, что Лунев проведет хороший матч», — приводит слова Сеоане официальный сайт «Байера».

Матч между «Байером» и «Аугсбургом» состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене в субботу, 13 августа. Начало — в 16:30 (мск).

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