Стала известна зарплата Миранчука в «Торино»

По информации источника, 26-летний футболист, который уходит из «Аталанты» на правах аренды, будет получать 1,5 миллиона евро по контракту с «Торино». Отмечается, что в соглашении также предусмотрены бонусы за результативные действия игрока.

Ранее 11 августа спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти анонсировал переход Миранчука из «Аталанты». Отмечалось, что российский хавбек прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. Ваньяти подчеркнул, что в переговорном процессе были определенные сложности, однако в данный момент все детали улажены.