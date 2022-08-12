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11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна зарплата Миранчука в «Торино»

Стало известно, сколько российский полузащитник Алексей Миранчук будет зарабатывать в итальянском «Торино». Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

По информации источника, 26-летний футболист, который уходит из «Аталанты» на правах аренды, будет получать 1,5 миллиона евро по контракту с «Торино». Отмечается, что в соглашении также предусмотрены бонусы за результативные действия игрока.

Ранее 11 августа спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти анонсировал переход Миранчука из «Аталанты». Отмечалось, что российский хавбек прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. Ваньяти подчеркнул, что в переговорном процессе были определенные сложности, однако в данный момент все детали улажены.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

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