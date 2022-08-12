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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» предложил услуги Криштиану Роналду «Ювентусу»

Представители «Манчестер Юнайтед» предложили услуги нападающего Криштиану Роналду «Ювентусу», сообщает журналист Паоло Паганини в своём «твиттере».

Манчестер Юнайтед
ЮвентусЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, представители «Манчестер Юнайтед» хотят включить Роналду в сделку по переходу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.

«Ювентус» ответил отказом на это предложение, однако клуб всё ещё получает много звонков от агента Роналду Жорже Мендеса. Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, Роналду защищал цвета «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба португальский нападающий провёл 134 матча, в которых записал в свой актив 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

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