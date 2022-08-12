«Манчестер Юнайтед» предложил услуги Криштиану Роналду «Ювентусу»

«Ювентус» ответил отказом на это предложение, однако клуб всё ещё получает много звонков от агента Роналду Жорже Мендеса. Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.